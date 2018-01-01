Доминик Тим стал первым финалистом «Ролан Гаррос»

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $45 840 910. Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Восьмая ракетка мира, 24-летний австриец(7) обыграл в трех партиях 25-летнего итальянца, занимающего в мировом рейтинге 72-е место, со счетом 7:5, 7:6(10), 6:1.Матч продолжался 2 часа 17 минут. Тим реализовал четыре брейк-пойнта из девяти, Чеккинато – один из шести. На счету Доминика шесть эйсов и две двойные ошибки, а Марко три раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Благодаря этой победе австриец вышел вперед в счете по личным встречам с Чеккинато – 2:1.В финале Тим сыграет против победителя матча между испанцем Рафаэлем Надалем (1) и аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро (5).Доминик Тим (Австрия, 7) — Марко Чеккинато (Италия) —7:5, 7:6(10), 6:1