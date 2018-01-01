Ролан Гаррос. Слоан Стивенс стала второй финалисткой

Вчера, 20:23 210 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Десятая ракетка мира, 25-летняя американка Слоан Стивенс (10) обыграла свою 23-летнюю соотечественницу Мэдисон Кис (13), занимающую в мировом рейтинг 13-е место, со счетом 6:4, 6:4.



За 1 час 17 минут, проведенные на корте, Стивенс выиграла три гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. Слоан не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку, а Мэдисон выполнила семь эйсов и дважды ошиблась на подаче. Это была третья победа Стивенс в трех матчах с Кис.



За титул Стивенс сразится с румынкой



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.

1/2 финала

Слоан Стивенс (США, 10) — Мэдисон Кис (США, 13) – 6:4, 6:4 В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Десятая ракетка мира, 25-летняя американка(10) обыграла свою 23-летнюю соотечественницу Мэдисон Кис (13), занимающую в мировом рейтинг 13-е место, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 17 минут, проведенные на корте, Стивенс выиграла три гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. Слоан не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку, а Мэдисон выполнила семь эйсов и дважды ошиблась на подаче. Это была третья победа Стивенс в трех матчах с Кис.За титул Стивенс сразится с румынкой Симоной Халеп (1).Слоан Стивенс (США, 10) — Мэдисон Кис (США, 13) – 6:4, 6:4