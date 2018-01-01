Ролан Гаррос. Халеп обыграла Мугурусу и стала первой финалисткой

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Первая ракетка мира, 26-летняя румынка(1) в двух сетах нанесла поражение третьему номеру мирового рейтинга, 24-летней испанке(3) со счетом 6:1, 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. Халеп реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, Мугуруса – два из восьми. Обе соперницы по разу подали навылет, при этом Симона совершила четыре двойные ошибки, а Гарбинье – одну. В их личном противостоянии лидером осталась испанка - 3:2Отметим, что Халеп второй год подряд вышла в финал «мэйджора» в Париже. Соперницей Симоны станет американка: либо Слоан Стивенс (10), либо Мэдисон Кис (13).Симона Халеп (Румыния, 1) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — 6:1, 6:4