Стаховский вышел в четвертьфинал на челенджере в Сурбитоне

еннис. АТР. Challenger Tour - Surbiton Trophy. Сурбитон (Великобритания). Трава. Призовой фонд €127, 000. 32 участника

В Сурбитоне (Великобритания) на турнире ATP серии Challenger Tour - Surbiton Trophy с призовым фондом € 127.000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.127-я ракетка мира, 32-летний украинецобыграл 23-летнегоиз Индии, занимающего в мировом рейтинге 121-е место, со счетом 6:4, 7:6(4).Поединок длился 1 час 28 минут. За это время Стаховский сделал один брейк и отыграл оба брейк-пойнта, имевшиеся у соперника. Сергей четыре раза подал навылет и трижды ошибся на подаче против семи эйсов и двух двойных ошибок у Раманатана. Ранее теннисисты не встречались.За выход в полуфинал турнира Стаховский поспорит с австралийцем Мэттью Эбденом (Q), который взял верх над американцем Маккензи Макдональдом (7) - 6:3, 6:7(5), 6:3.Сергей Стаховский (Украина) – Рамкумар Раманатан (Индия) – 6:4, 7:6(4)Мэттью Эбден (Австралия, Q) – Маккензи Макдональд (США, 7) – 6:3, 6:7(5), 6:3