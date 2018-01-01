Ролан Гаррос. Юниоры. Дема и Белоконь проиграли третьим сеяным

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у юниорок в парном разряде проходят матчи второго круга.17-летние украинкипроиграли соперницам из Японии, посеянным под третьим номеромсо счетом 5:7, 6:2, 5-10.Матч продолжался 1 час 29 минут. Украинки сделали шесть брейков и упустили пять своих подач. Дема и Белоконь ни разу не подали навылет и совершили три двойные ошибки, а на счету Найто и Сато один эс и четыре двойные ошибки.Напомним, в одиночном разряде Белоконь выбыла в первом раунде, Дема – во втором.