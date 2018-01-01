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Ролан Гаррос. Юниоры. Дема и Белоконь проиграли третьим сеяным
Ролан Гаррос. Юниоры. Дема и Белоконь проиграли третьим сеяным Фото btu.org.uaВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у юниорок в парном разряде проходят матчи второго круга.

17-летние украинки Виктория Дема и Маргарита Белоконь проиграли соперницам из Японии, посеянным под третьим номером Юки Найто и Нахо Сато со счетом 5:7, 6:2, 5-10.

Матч продолжался 1 час 29 минут. Украинки сделали шесть брейков и упустили пять своих подач. Дема и Белоконь ни разу не подали навылет и совершили три двойные ошибки, а на счету Найто и Сато один эс и четыре двойные ошибки.

Напомним, в одиночном разряде Белоконь выбыла в первом раунде, Дема – во втором.
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