Ролан Гаррос. Дель Потро обыграл Чилича и стал соперником Надаля

Вчера, 17:28 105 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.



Шестой номер мирового рейтинга, 29-летний аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (5) нанес поражение своему ровеснику из Хорватии, четвертой ракетке мира Марину Чиличу (3) со счетом 7:6(5), 5:7, 6:3, 7:5.



За 3 часа 50 минут, проведенные на корте, Дель Потро выиграл четыре гейма на подаче Чилича и проиграл три на своей. На счету побелителя 19 эйсов и две двойные ошибки, а Чилич 18 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. В их личном противостоянии счет стал 11:2 в пользу аргентинца.



За выход в финал турнира Дель Потро сразится с испанцем



Напомним, первой полуфинальной парой стали австриец



Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $45 840 910. Одиночный разряд. 128 участников.

1/4 финала

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) —Марин Чилич (Хорватия, 3) – 7:6(5), 5:7, 6:3, 7:5

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.Шестой номер мирового рейтинга, 29-летний аргентинец(5) нанес поражение своему ровеснику из Хорватии, четвертой ракетке мира(3) со счетом 7:6(5), 5:7, 6:3, 7:5.За 3 часа 50 минут, проведенные на корте, Дель Потро выиграл четыре гейма на подаче Чилича и проиграл три на своей. На счету побелителя 19 эйсов и две двойные ошибки, а Чилич 18 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. В их личном противостоянии счет стал 11:2 в пользу аргентинца.За выход в финал турнира Дель Потро сразится с испанцем Рафаэлем Надалем (1).Напомним, первой полуфинальной парой стали австриец Доминик Тим (7) и итальянец Марко Чеккинато Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) —Марин Чилич (Хорватия, 3) – 7:6(5), 5:7, 6:3, 7:5