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Ролан Гаррос. Мугуруса отдала Шараповой лишь три гейма и вышла в полуфинал
Ролан Гаррос. Мугуруса отдала Шараповой лишь три гейма и вышла в полуфиналВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Третья ракетка мира, 24-летняя испанка Гарбинье Мугуруса (3) разгромила 31-летнюю россиянку Марию Шарапову (28), занимающую в мировом рейтинге 30-е место, со счетом 6:2, 6:1.

За 1 час 10 минут, проведенные на корте Мугуруса выиграла шесть геймов на подаче Шараповой и проиграла один на своей. Гарбинье выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки, а Мария один раз подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче. Лидером в из личном противостоянии остается россиянка - 3:1.

В полуфинале соперницей Мугурусы станет либо румынка Симона Халеп (1), либо немка Анжелика Кербер (12).

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд     $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.
1/4 финала
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Мария Шарапова (Россия, 28) - 6:2, 6:1
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