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Цуренко: В матче с Мугурусой получила очень редкую травму
Цуренко: В матче с Мугурусой получила очень редкую травмуУкраинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о характере повреждения, которое вынудило её сняться с матча четвертого раунда Открытого чемпионата Франции. 39-я ракетка мира сумела провести лишь два гейма против третьей ракетки мира испанки Гарбинье Мугурусы.

«Это было какое-то неловкое движение, скорее всего какая-то очень маленькая мышца внутри таза. Мне сказали, что это очень-очень редко такое бывает, что получаешь травму таких мышц.

МРТ мне назначили очень быстро. И вот, я получила результаты: там небольшой надрыв внутренней мышцы, очень редкая травма. Но это максимум неделя, так что все относительно хорошо», – рассказала Цуренко.
По материалам: btu.org.ua
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