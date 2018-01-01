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20:18 Ролан Гаррос. Стивенс обыграла Касаткину и вышла в полуфинал 143 | Теннис

18:28 Немец Аккерман выиграл второй этап велогонки «Критериум Дофине» 132 | Велоспорт

17:26 Ролан Гаррос. Доминик Тим обыграл Александра Зверева и вышел в полуфинал 124 | Теннис

17:09 Ролан Гаррос. Юниоры. Виктория Дема выбыла во втором круге 100 | Теннис

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16:28 Олег Колодий и София Лыскун – вторые в командных прыжках в воду на этапе КМ в Китае 178 | Прыжки в воду / Главные новости спорта

15:36 Женская сборная Украины по биатлону не будет разделена на группы 151 | Биатлон

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