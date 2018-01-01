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Ролан Гаррос. Мэдисон Кис стала первой полуфиналисткой
Ролан Гаррос. Мэдисон Кис стала первой полуфиналисткойВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

13-я ракетка мира, 23-летняя американка Мэдисон Кис (13) обыграла в двух сетах свою ровесницу из Казахстана Юлию Путинцеву, занимающую в рейтинге WTA 98-е место, со счетом 7:6(5), 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. Кис реализовала два брейк-пойнта из четырех и упустила одну свою подачу. На счету победительницы три эйса при отсутствии двойных ошибок, а Путинцева ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

Соперница Кис по полуфиналу определится в матче Слоан Стивенс (США, 10) — Дарья Касаткина (Россия, 14).

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд     $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.
1/4 финала
Мэдисон Кис (США, 13) — Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:6(5), 6:4
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