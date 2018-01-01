Российский тренер: Это позор! Уильямс испугалась проиграть Шараповой

Сегодня, 10:00 5 | Теннис

Обладатель звания лучшего тренера России по теннису Виктор Янчук в интервью «



— Какие эмоции у вас вызвало решение американки Серены Уильямс сняться с «Ролан Гаррос» перед самым началом матча с Марией Шараповой?

— Выступлю не только как тренер, но и как гражданин. Это позор! Очевидно, что в основе лежит опасение проигрыша и связанные с ним неприятные эмоции и резонанс.

Конкретной травмы у Серены нет. Все было в порядке. Однако как только появилась угроза проигрыша, американка раз, и в кусты!

Глядя на Уильямс, можно сказать, что наступают черные времена в женском теннисе, с точки зрения дисциплины и порядка. Если у нее болят мышцы, то что она делала на протяжении первых трех кругов?



— Почему американка решила отказываться от матча буквально за несколько минут до начала? Видите ли вы в этом какой-то злой умысел?

— Вряд ли. Видимо, данное решение далось американке нелегко.

В мире нашлось немало людей, которые хотели бы посмотреть этот матч, а она видите ли снялась. Ну так проиграй в честной борьбе! Покажи, что можешь! Ведь ты записалась, ты в сетке! А Серена прошла три круга и заняла место другой спортсменки в матче с Шараповой.



— Как думаете, если бы соперницей Уильямс была не Шарапова, американка бы приняла такое же решение?

— Думаю, что нет. Вышла бы и сыграла.



Сама же американка так прокомментировала свое решение сняться с «Ролан Гаррос»: «Невероятно огорчена, - приводит слова Уильямс пресс-служба турнира. - Ради выступления на этои турнире я отказаласть от времени с дочкой и семьей. Кроме того, я очень расстроена, ведь мне нравится играть с Шараповой. Всегда готовлюсь к матчам с ней с большим усердием. Но я дала себе обещание, что если не буду готова хотя бы на 50%, то на корт не выйду». Обладатель звания лучшего тренера России по теннису Виктор Янчук в интервью « Газете.Ru » резко раскритиковал американку Серену Уильямс за решение сняться с Открытого чемпионата Франции перед матчем 1/8 финала против россиянки Марии Шараповой.— Выступлю не только как тренер, но и как гражданин. Это позор! Очевидно, что в основе лежит опасение проигрыша и связанные с ним неприятные эмоции и резонанс.Конкретной травмы у Серены нет. Все было в порядке. Однако как только появилась угроза проигрыша, американка раз, и в кусты!Глядя на Уильямс, можно сказать, что наступают черные времена в женском теннисе, с точки зрения дисциплины и порядка. Если у нее болят мышцы, то что она делала на протяжении первых трех кругов?— Вряд ли. Видимо, данное решение далось американке нелегко.В мире нашлось немало людей, которые хотели бы посмотреть этот матч, а она видите ли снялась. Ну так проиграй в честной борьбе! Покажи, что можешь! Ведь ты записалась, ты в сетке! А Серена прошла три круга и заняла место другой спортсменки в матче с Шараповой.— Думаю, что нет. Вышла бы и сыграла.Сама же американка так прокомментировала свое решение сняться с «Ролан Гаррос»: «Невероятно огорчена, - приводит слова Уильямс пресс-служба турнира. - Ради выступления на этои турнире я отказаласть от времени с дочкой и семьей. Кроме того, я очень расстроена, ведь мне нравится играть с Шараповой. Всегда готовлюсь к матчам с ней с большим усердием. Но я дала себе обещание, что если не буду готова хотя бы на 50%, то на корт не выйду».