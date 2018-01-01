На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Российский тренер: Это позор! Уильямс испугалась проиграть Шараповой
Российский тренер: Это позор! Уильямс испугалась проиграть ШараповойОбладатель звания лучшего тренера России по теннису Виктор Янчук в интервью «Газете.Ru» резко раскритиковал американку Серену Уильямс за решение сняться с Открытого чемпионата Франции перед матчем 1/8 финала против россиянки Марии Шараповой.

— Какие эмоции у вас вызвало решение американки Серены Уильямс сняться с «Ролан Гаррос» перед самым началом матча с Марией Шараповой?
— Выступлю не только как тренер, но и как гражданин. Это позор! Очевидно, что в основе лежит опасение проигрыша и связанные с ним неприятные эмоции и резонанс.
Конкретной травмы у Серены нет. Все было в порядке. Однако как только появилась угроза проигрыша, американка раз, и в кусты!
Глядя на Уильямс, можно сказать, что наступают черные времена в женском теннисе, с точки зрения дисциплины и порядка. Если у нее болят мышцы, то что она делала на протяжении первых трех кругов?

— Почему американка решила отказываться от матча буквально за несколько минут до начала? Видите ли вы в этом какой-то злой умысел?
— Вряд ли. Видимо, данное решение далось американке нелегко.
В мире нашлось немало людей, которые хотели бы посмотреть этот матч, а она видите ли снялась. Ну так проиграй в честной борьбе! Покажи, что можешь! Ведь ты записалась, ты в сетке! А Серена прошла три круга и заняла место другой спортсменки в матче с Шараповой.

— Как думаете, если бы соперницей Уильямс была не Шарапова, американка бы приняла такое же решение?
— Думаю, что нет. Вышла бы и сыграла.

Сама же американка так прокомментировала свое решение сняться с «Ролан Гаррос»: «Невероятно огорчена, - приводит слова Уильямс пресс-служба турнира. - Ради выступления на этои турнире я отказаласть от времени с дочкой и семьей. Кроме того, я очень расстроена, ведь мне нравится играть с Шараповой. Всегда готовлюсь к матчам с ней с большим усердием. Но я дала себе обещание, что если не буду готова хотя бы на 50%, то на корт не выйду».
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Тренер Серены Уильямс раскритиковал приглашение Шараповой на US Open
Ролан Гаррос. Серена Уильямс снялась и Шарапова без борьбы вышла в 1/4 финала
Мария Шарапова оценила внешность Серены Уильямс
Тренер Серены Уильямс: Свитолина – хороший игрок
Серена Уильямс: Я люблю играть с Шараповой
Серена Уильямс: Мне и Шараповой нечего будет терять
Навратилова считает фаворитом Уимблдона Серену Уильямс, а не Шарапову
Дочь Трампа: Почему на «Ролан Гаррос» Серену Уильямс наказали за рождение дочери?
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Российский тренер: Это позор! Уильямс испугалась проиграть Шараповой
Ролан Гаррос. Дель Потро и Чилич встретятся с 1/4 финала
Ролан Гаррос. Леся Цуренко снялась по ходу матча 1/8 финала против Мугурусы
Стаховский выразил сожаление о своих словах в адрес русскоязычных
Ролан Гаррос. Кербер не пустила Гарсию в четвертьфинал

Последние новости спорта

12:27 Тренер Головкина: WBC поступает неправильно, угрожая Геннадию 46 | Бокс

12:14 Юрай Санитра: Планируем дважды выйти на пик формы в новом сезоне 37 | Биатлон

12:06 Ломаченко готов драться с Жервонтой Дэвисом, но при одном условии 44 | Бокс

11:51 У Бельтрана воодушевились, увидев «дыры» Ломаченко 66 | Бокс

11:33 Култхард: Льюис Хэмилтон будет выступать до 2020 года 67 | Формула-1

11:19 Де ла Хойя: Не соглашусь на равное разделение гонораров Альвареса и Головкина 66 | Бокс

10:00 Российский тренер: Это позор! Уильямс испугалась проиграть Шараповой 139 | Теннис

08:59 НХЛ. Форвард «Вашингтона» Оши сломал нос игроку «Вегаса» Миллеру (Видео) 88 | Хоккей / Видео

08:35 НХЛ. Названы три звезды четвертого матча финала Кубка Стэнли 88 | Хоккей

08:22 НХЛ. Финал Кубка Стэнли. «Вашингтон» одержал третью победу в серии с «Вегасом» (+Видео) 147 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Операция Ломаченко прошла успешно (+Фото)

Трамп помиловал первого темнокожего чемпиона мира в хэвивейте (+Фото)

Победа Ломаченко над Линаресом в фотографиях

Судейская карта поединка Ломаченко – Линарес (Фото)

Ломаченко – Линарес: взвешивание (Фото, Видео)

Василий Ломаченко и Хорхе Линарес на финальной пресс-конференции (Фото, Видео)

Ломаченко и Линерес на открытой тренировке (Фото)

ВИДЕО

НХЛ. Форвард «Вашингтона» Оши сломал нос игроку «Вегаса» Миллеру (Видео)

НБА. Стивен Карри установил рекорд по количеству трехочковых в матче финала (+Видео)

НБА. Трехочковый Карри и проход Джеймса в Топ-5 моментов второго матча финала (Видео)

НБА. Баззер-битер Карри и данки Джеймса – в Топ-5 моментов первого матча финала (Видео)

Шайба попала в лицо Овечкину, когда он сидел на лавке для запасных (Видео)

НБА. Мощный данк Хардена – в Топ-5 моментов дня (Видео)

НБА. Эффектный блокшот Джеймса – в Топ-5 моментов дня (Видео)





Топ-новости недели

Юлия Елистратова - победительница Кубка Европы по триатлону
Украинские грации завоевали пять медалей на ЧЕ в Испании (+Видео)
Ольга Харлан – серебряный призер КМ в Тунисе
Ролан Гаррос. Цуренко вышла в 1/8 финала на Мугурусу, Серена Уильямс - на Шарапову и другие результаты
Ролан Гаррос. Свитолина проиграла Бузарнеску в третьем круге


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2018 (69)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги