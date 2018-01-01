Ролан Гаррос. Дель Потро и Чилич встретятся с 1/4 финала

еннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $45 840 910. Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.Шестая ракетка мира, 29-летний аргентинец(5) победил 33-летнего американца(9), занимающего в мировом рейтинге десятое место, со счетом 6:4, 6:4, 6:4.За 1 час 59 минут игрового времени дель Потро сделал три брейка и отыграл оба брейк-пойнта, имевщихся у Иснера. На счету победителя шесть эйсов и одна двойная ошибка, а Джон 12 раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Тепер в их личном противостоянии аргентинец лидирует со счетом 7:4.За выход в полуфинал турнира Дель Потро поспорит с четвертой ракеткой мира, 29-летним хорватом(3), который за три с половиной часа, в пяти сетах одолел 31-летнего итальянца Фабил Фоньини (18), занимающего в рейтинге ATP 18-е место, со счетом 6:4, 6:1, 3:6, 6:7(4), 6:3.На счету Чилича семь брейков, восемь эйсов и четыре двойные ошибки против трех брейков, десяти эйсов и восьми двойных у Фоньини. После этой победы хорват увеличил отрыв в счете по личным встречам с итальянцем до 3:1.Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) — Джон Иснер (США, 9) – 6:4, 6:4, 6:4Марин Чилич (Хорватия, 3) — Фабио Фоньини (Италия, 18) – 6:4, 6:1, 3:6, 6:7(4), 6:3