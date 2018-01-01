Ролан Гаррос. Леся Цуренко снялась по ходу матча 1/8 финала против Мугурусы

Вчера, 20:30 85 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.



29-летняя украинка Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 39-е место, в матче против третьей ракетки мира, 24-летнеей испанки Гарбинье Мугурусы (3) при счете 2:0 в пользу соперницы отказалась от продолжения борьбы. Причиной отказа стала травмы бедра украинки.



Таким образом, Цуренко последней среди украинок покидает Roland Garros, заработав 240 рейтинговых очков и $259,630 призовых.



Мугуруса в 1/4 финала сразится с россиянкой Марией Шараповой (28), которая стала четвертьфиналисткой



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.

Четвертый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Леся Цуренко (Украина) – 2:0 Rt

Мария Шарапова (Россия, 28) — Серена Уильямс (США, SR) – Rt В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.29-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 39-е место, в матче против третьей ракетки мира, 24-летнеей испанки(3) при счете 2:0 в пользу соперницы отказалась от продолжения борьбы. Причиной отказа стала травмы бедра украинки.Таким образом, Цуренко последней среди украинок покидает Roland Garros, заработав 240 рейтинговых очков и $259,630 призовых.Мугуруса в 1/4 финала сразится с россиянкой Марией Шараповой (28), которая стала четвертьфиналисткой на отказе американки Серены Уильямс (SR).Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Леся Цуренко (Украина) – 2:0 RtМария Шарапова (Россия, 28) — Серена Уильямс (США, SR) – Rt