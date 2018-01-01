Стаховский выразил сожаление о своих словах в адрес русскоязычных

Вчера, 18:28 117 | Теннис

Украинский теннисист Сергей Стаховский сожалеет о своих словах, недавно сказанных в адрес русскоязычных спортсменов и журналистов.



«Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль», — написал Стаховский в



2 июня в интервью 112.ua, Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский сожалеет о своих словах, недавно сказанных в адрес русскоязычных спортсменов и журналистов.«Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль», — написал Стаховский в Twitter 2 июня в интервью 112.ua, Стаховский признался в своей неприязни к русскоговорящим. «Когда я слышу русскую речь ... Даже без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил», — заявил он.