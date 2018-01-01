Ролан Гаррос. Кербер не пустила Гарсию в четвертьфинал

Вчера, 17:58 97 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.



30-летняя немка Анжелика Кербер (12) занимающая в рейтинге WTA 12-е место, обыграла седьмую ракетку мира, 24-летнюю француженку Каролин Гарсию (7) со счетом 6:2, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За это время Кербер сделала пять брейков и не удержала одну свою подачу. Соперницы допустили на подаче по одной двойной ошибке, при этом Анжелика навылет не подавала, а Каролин подала один раз. Теперь счет их личных встреч стал в пользу немки - 5:2.



За выход в полуфинал соревнований Кербер сразится с первой ракеткой мира румынкой



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.

Четвертый круг

Анжелика Кербер (Германия, 12) — Каролин Гарсия (Франция, 7) – 6:2, 6:3 В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.30-летняя немка(12) занимающая в рейтинге WTA 12-е место, обыграла седьмую ракетку мира, 24-летнюю француженку(7) со счетом 6:2, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За это время Кербер сделала пять брейков и не удержала одну свою подачу. Соперницы допустили на подаче по одной двойной ошибке, при этом Анжелика навылет не подавала, а Каролин подала один раз. Теперь счет их личных встреч стал в пользу немки - 5:2.За выход в полуфинал соревнований Кербер сразится с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп Анжелика Кербер (Германия, 12) — Каролин Гарсия (Франция, 7) – 6:2, 6:3