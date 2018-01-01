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Ролан Гаррос. Кербер не пустила Гарсию в четвертьфинал
Ролан Гаррос. Кербер не пустила Гарсию в четвертьфиналВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

30-летняя немка Анжелика Кербер (12) занимающая в рейтинге WTA 12-е место, обыграла седьмую ракетку мира, 24-летнюю француженку Каролин Гарсию (7) со счетом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За это время Кербер сделала пять брейков и не удержала одну свою подачу. Соперницы допустили на подаче по одной двойной ошибке, при этом Анжелика навылет не подавала, а Каролин подала один раз. Теперь счет их личных встреч стал в пользу немки - 5:2.

За выход в полуфинал соревнований Кербер сразится с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд     $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.
Четвертый круг
Анжелика Кербер (Германия, 12) — Каролин Гарсия (Франция, 7) – 6:2, 6:3
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