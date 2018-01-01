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Ролан Гаррос. Возняцки зачехлила ракетку в 1/8 финала
Ролан Гаррос. Возняцки зачехлила ракетку в 1/8 финала Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

Вторая ракетка мира, 27-летняя датчанка Каролин Возняцки (2) потерпела поражение от 21-летней россиянки Дарьи Касаткиной, занимающей в мировом рейтинге 14-е место. Поединок продолжался 1 час 57 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 7:6(5), 6:3.

Возняцки выиграла три гейма на подаче Касаткиной и проиграла четыре на своей. Каролин ни разу не подала навылет и допустила одну двойную ошибку, а Дарья выполнила один эйс и шесть раз ошиблась при подаче. Теперь в их личном противостоянии россиянка лидирует со счетом 3:1.

В четвертьфинале Касаткина встретится с американкой Слоан Стивенс (10).

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд     $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.
Четвертый  круг
Дарья Касаткина (Россия, 14) — Каролин Возняцки (Дания, 2) – 7:6(5), 6:3
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