Ролан Гаррос. Возняцки зачехлила ракетку в 1/8 финала

Сегодня, 14:05 0 | Теннис

Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.



Вторая ракетка мира, 27-летняя датчанка Каролин Возняцки (2) потерпела поражение от 21-летней россиянки Дарьи Касаткиной, занимающей в мировом рейтинге 14-е место. Поединок продолжался 1 час 57 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 7:6(5), 6:3.



Возняцки выиграла три гейма на подаче Касаткиной и проиграла четыре на своей. Каролин ни разу не подала навылет и допустила одну двойную ошибку, а Дарья выполнила один эйс и шесть раз ошиблась при подаче. Теперь в их личном противостоянии россиянка лидирует со счетом 3:1.



В четвертьфинале Касаткина встретится с американкой



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.

Четвертый круг

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Каролин Возняцки (Дания, 2) – 7:6(5), 6:3

Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Вторая ракетка мира, 27-летняя датчанка(2) потерпела поражение от 21-летней россиянки, занимающей в мировом рейтинге 14-е место. Поединок продолжался 1 час 57 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 7:6(5), 6:3.Возняцки выиграла три гейма на подаче Касаткиной и проиграла четыре на своей. Каролин ни разу не подала навылет и допустила одну двойную ошибку, а Дарья выполнила один эйс и шесть раз ошиблась при подаче. Теперь в их личном противостоянии россиянка лидирует со счетом 3:1.В четвертьфинале Касаткина встретится с американкой Слоан Стивенс (10).Дарья Касаткина (Россия, 14) — Каролин Возняцки (Дания, 2) – 7:6(5), 6:3