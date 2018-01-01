Ролан Гаррос. Халеп разгромила Мертенс и вышла в 1/4 финала

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Первая ракетка мира, 26-летняя румынка(1) не испытала проблем в матче против 16-го номера мирового рейтинге, 22-летней бельгийки(16). Для победы со счетом 6:2, 6:1 Симоне потребовалось лишь 59 минут.Халеп реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти и не удержала одну свою подачу. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом румынка допустила одну двойную ошибку, а бельгийка – четыре. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу Симоны.За выход в полуфинал турнира Халеп сразится либо с немкой Анжеликой Кербер (12), либо с француженкой Каролин Гарсией (7).Симона Халеп (Румыния, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия, 16) – 6:2, 6:1