Ролан Гаррос. Джокович не пустил Вердаско в 1/4 финала

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $45 840 910. Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.22-я ракетка мира, 31-летний серб(20) одержал победу в трех сетах над 35-м номером рейтинга ATP, 34-летним испанцем(30) со счетом 6:3, 6:4, 6:2.За 2 часа 25 минут, проведенные на корте, Джокович сделал пять брейков и упустил одну свою подачу. Оба выполнили по три эйса, при этом Новак избежал ошибок на подаче, а Фернадо ошибся дважды. В их личном противостоянии Новак лидирует со счетом 11:4.Соперник Джоковича по четвертьфиналу определится в матче Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Марко Чеккинато (Италия).Новак Джокович (Сербия, 20) — Фернандо Вердаско (Испания, 30) – 6:3, 6:4, 6:2