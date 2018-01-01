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Ролан Гаррос. Джокович не пустил Вердаско в 1/4 финала
Ролан Гаррос. Джокович не пустил Вердаско в 1/4 финалаВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

22-я ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович  (20) одержал победу в трех сетах над 35-м номером рейтинга ATP, 34-летним испанцем Фернандо Вердаско (30) со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

За 2 часа 25 минут, проведенные на корте, Джокович сделал пять брейков и упустил одну свою подачу. Оба выполнили по три эйса, при этом Новак избежал ошибок на подаче, а Фернадо ошибся дважды. В их личном противостоянии Новак лидирует со счетом 11:4.

Соперник Джоковича по четвертьфиналу определится в матче Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Марко Чеккинато (Италия).

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $45 840 910. Одиночный разряд. 128 участников.
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 20) — Фернандо Вердаско (Испания, 30) – 6:3, 6:4, 6:2
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