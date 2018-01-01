Ролан Гаррос. Стивенс отдала сопернице два гейма и вышла в 1/4 финала

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Десятая ракетка мира, 25-летняя американка(10) разгромила 22-летнюю эстонку(25), занимающую в мировом рейтинге 24-е место, со счетом 6:2, 6:0.За 52 минуты игрового времени Стивенс выиграла пять геймов на подаче соперницы и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. Эйсов в матче не было, при этом Слоан на подаче не ошибалась, а Анетт совершила четыре двойные ошибки. Это была их первая встреча.В четвертьфинале Стивенс сыграет либо с датчанкой Каролин Возняцки (2), либо с россиянкой Дарьей Касаткиной (14).Слоан Стивенс (США, 10) — Анетт Контавейт (Эстония, 25) – 6:2, 6:0