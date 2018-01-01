Ролан Гаррос. Александр Зверев в пяти сетах одолел Хачанова и вышел в 1/4 финала

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $45 840 910. Одиночный разряд. 128 участников.



В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Третья ракетка мира, 21-летний немец(2) в пяти сетах переиграл 22-летнего россиянина, занимающего в рейтинге ATP 38-е место, со счетом 4:6, 7:6(4), 2:6, 6:3, 6:3.Теннисисты провели на корте 3 часа 29 минут. Соперники взяли по пять подач друг друга. Оба на подаче совершили по четыре двойные ошибки, при этом Зверев 17 раз подал навылет, а Хачанов – девять. Это была вторая победа немецкого теннисиста в двух встречах с россиянином.В четвертьфинале соперником Зверева будет австриец, который в четырех сетах победил японца(19) - 6:2, 6:0, 5:7, 6:4Александр Зверев (Германия, 2) — Карен Хачанов (Россия) – 4:6, 7:6(4), 2:6, 6:3, 6:3Доминик Тим (Австрия, 7) — Кеи Нишикори (Япония, 19) – 6:2, 6:0, 5:7, 6:4