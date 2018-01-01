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Элина Свитолина: В матче с Бузарнеску не могла найти свой ритм
Элина Свитолина: В матче с Бузарнеску не могла найти свой ритм. Фото Rolandgarros.comУкраинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от представительницы Румынии Михаэлы Бузарнеску в третьем раунде Открытого чемпионата Франции  по теннису. Поединок завершился в пользу румынки со счетом 6:3, 7:5.

Элина Свитолина: «Я не так много знала о Бузарнеску, потому что она поднялась в рейтинге действительно быстро. Я смотрела несколько видео, как она играет, поэтому немного знала чего ожидать. Но сегодня я сама была просто отключена, не могла найти свой ритм, свою игру и действительно испытывала трудности. С другой стороны, она играла в отличный теннис, она заслуживала выиграть. Сегодня я не смогла сделать достаточно для победы, а то делала - этого было недостаточно.

Почему игра не пошла? Сейчас трудно ответить. Я еще не общалась со своей командой, чтобы посмотреть, что пошло не так. Я бы хотела сыграть лучше, хотела бы двигаться лучше и лучший выбор ударов делать. К сожалению, сегодня это было трудно, и я не смогла преодолеть эти тяжелые моменты. Это то, над чем мне нужно работать, вынести позитивные вещи с сегодняшнего дня и двигаться дальше. Михаэла играла в отличный теннис, она была лучше и поэтому одержала победу.

Не было проблем с тем, что она левша, неважно левша или правша, она хороший игрок. Сегодня это не имело значения.
Этот первый корт немножко другой. Но не считаю, что это повлияло на мою игру. Да, я провела две встречи на корте Сюзанн Ленглен, наверное, я больше к нему привыкла.

Не было фактором и то, что это турнир Большого Шлема, а не соревнование в туре. Я не могла найти свой ритм, не могла бороться. Я не смогла преодолеть трудные моменты. Я бы хотела сделать что-то иначе, но уже все окончено.

Были ли ошибки в подготовке к Шлему? Не знаю, это надо обсудить с командой. Я играла в Риме до конца, второй год подряд. В прошлом году у меня были шансы зайти в полуфинал в Париже. Сегодня была непонятная ситуация почему так получилось.

Далее в планах взять паузу и восстановиться физически. Звичайно, после Большого Шлема, я бы хотела получить свободное время и восстановиться морально. А потом буду тренироваться на траве. Надеюсь, смогу получить «wild card» в Бирмингеме, потому что я забыла записаться в заявку. Надеюсь, что смогу выступить там, а потом уже еду на Уимблдон».
По материалам: Большой теннис Украины
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