Ролан Гаррос. Александр Зверев за 4 часа в пяти сетах одолел Джумхура

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $45 840 910. Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 21-летний немец(2) в пяти сетах переиграл 26-летнего боснийца(26), занимающего в мировом рейтинге 29-е место, со счетом 6:2, 3:6, 4:6, 7:6(3), 7:5.Теннисисты провели на корте 3 часа 54 минуты. За это время Зверев реализовал девять брейк-пойнтов из 18-ти, Джумхур – восемь из 19-ти. Победитель выполнил восемь эйсов при семи двойных ошибках, а Дамир один раз подал навылет и четыре раза ошибся при подаче. Теперь счет в их личных встречах стал 1:1.Следующим соперником Зверева станет либо француз Люка Пуи (15), либо россиянин Карен Хачанов.Александр Зверев (Германия, 2) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 26) – 6:2, 3:6, 4:6, 7:6(3), 7:5