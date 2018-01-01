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Ролан Гаррос. Парный разряд. Надежда Киченок не прошла в 1/8 финала
Ролан Гаррос. Парный разряд. Надежда Киченок не прошла в 1/8 финалаВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в парном разряде проходят матчи второго круга. 

Украинка Надежда Киченок (42-я с парном рейтинге WTA) и ее напарница австралийка Анастасия Родионова (43), посеянные под 16-м номером, уступили белоруске Александре Саснович (55) и китаянке Дуань Инъин (111). Поединок продолжался 2 часа 8 минут и завершился в пользу Саснович и Инъин со счетом 6:4, 1:6, 6:4. Отметим, что в концовке мачта Киченок и Родионова отыграли три матчбола, но в итоге все же уступили.
На счету Надежды и Анастасии пять брейков, три  эйса и пять двойных ошибок, а у их соперниц – четыре брейка, два эйса и четыре двойные ошибки.

Напомним, в первом круге парного турнира завершили выступления Ольга Савчук в паре с румынкой Аной Богдан, Катерина Козлова в дуэте с Марией Иригойен из Аргентины и украинская пара Леся Цуренко / Людмила Киченок.
Продолжает борьбу Катерина Бондаренко со своей напарницей Александрой Крунич из Сербии.
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