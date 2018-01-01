Ролан Гаррос. Вердаско не пустил Димитрова в 1/8 финала

Сегодня, 15:17 18 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



34-летний испанец Фернандо Вердаско (30), занимающий в мировом рейтинге 35-е место, нанес поражение пятой ракетке мира, 27-детнему болгарину Григору Димитрову (4) со счетом 7:6(4), 6:2, 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту. По ходу поединка соперники имели по десять брейк-пойнтов, из которых Вердаско реализовал шесть, а Димитров – три. Фернандо выполнил два эйса и допустил три двойные ошибки, а Григор семь раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Благодаря победе испанец вышел в лидеры их личного противостояния – 3:2.



За выход в четвертьфинал турнира Вердаско сразится либо с сербом



Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $45 840 910. Одиночный разряд. 128 участников.

Третий круг

Фернандо Вердаско (Испания, 30) — Григор Димитров (Болгария, 4) – 7:6(4), 6:2, 6:4 В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.34-летний испанец(30), занимающий в мировом рейтинге 35-е место, нанес поражение пятой ракетке мира, 27-детнему болгарину(4) со счетом 7:6(4), 6:2, 6:4.Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту. По ходу поединка соперники имели по десять брейк-пойнтов, из которых Вердаско реализовал шесть, а Димитров – три. Фернандо выполнил два эйса и допустил три двойные ошибки, а Григор семь раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Благодаря победе испанец вышел в лидеры их личного противостояния – 3:2.За выход в четвертьфинал турнира Вердаско сразится либо с сербом Новаком Джоковичем (20), либо со своим соотечественником Роберто Баутиста-Агутом.Фернандо Вердаско (Испания, 30) — Григор Димитров (Болгария, 4) – 7:6(4), 6:2, 6:4