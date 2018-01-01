Ольга Савчук: Моя напарница и судья долго спорили, это и повлияло на результат матча

Украинская теннисистка Ольга Савчук рассказала о поражении в первом круге Открытого чемпионата Франции, выступлениях в паре и впечатлениях от Ролан Гаррос-2018.Напомним, в стартовом раунде Ольга Савчук и румынка Ана Богдан проиграли китаянке Дуань Инъин и белоруске Александре Саснович – 3:6, 6:3, 1:6.«В третьем сете, мне кажется, на результат повлияло то, что напарница Ана Богдан заговорила с судьей. Они очень долго и сильно спорили. Она разозлилась, и у меня сразу появилось ощущение, что у нее внимание исчезло. Я попыталась что-то сказать, но, так как мы впервые играем, мы даже толком не тренировались, поэтому не хотелось наваливаться со своими советами. Она играет одиночку, думаю, она знает, что ей нужно в таких ситуациях. И это очень сильно повлияло на матч, дальше все очень быстро пошло, как всегда бывает в паре. Далее я некомфортно себя чувствовала на корте.Думаю, если бы мы реализовали брейкпоинт на старте решающего сета, то было бы все иначе, но мы проиграли первый гейм. И моя напарница сразу сказала, мол, как же мы могли. Хотя ничего такого не произошло, это был гейм на подаче соперниц. Не было какого-то безумного матча, он просто слился, и мы даже не поборолись».В этом сезоне Савчук также выступала в дуэтах с Ралукой Олару (Румыния), Анастасией Павлюченковой (Россия), Вероникой Кудерметов (Россия), Еленой Остапенко (Латвия), а также с соотечественницами Элиной Свитолиной (в Риме) и Катериной Бондаренко (в Кубке Федерации ).«С Богдан я стала играть в Париже, так как накануне очень опоздала в плане записи. Очнулась уже в Штутгарте, когда осталось две недели. Мне казалось, что мы продолжим играть с Анастасией Павлюченковой, но она сказала, что уже договорилась с другой партнершей. Я поспешно начала искать напарницу, а Ану Богдан я знала заочно. Мы потренировались, поиграли на полкорта, там час, там час. Я сначала сказала ей, что так как она пару не играет, а она так взволнована была предстоящим выступлением, ей стоит играть как одиночку, я не буду просить делать какие-то парные комбинации, а я уже буду выполнять свою работу.С Ралукой Олару после Майами мы решили обоюдно прекратить совместные выступления. Было давление друг на друга, надо было очки защищать, и мы друг другу надоели. Если честно, то меня начала напрягать суета, как найти партнера, как попасть в заявку. Поэтому я решила просто расслабиться и уже дальше плыть по течению.С Павлюченковой у нас был большой шанс в матче с Макаровой и Весниной в Дохе, если бы выиграли, может быть сложилось бы по-другому.С Еленой Остапенко мне тоже понравилось играть. Если честно, сейчас у меня нет ощущения, что я хочу чего-то постоянного. Далее на Ноттингем мы договорились с Ариной Родионовой, а на Уимблдон я ищу еще напарницу».Украинская теннисистка уже рассказывала о своей симпатии к французской столице, но сами соревнования не вызывают у Савчук таких же эмоций.«Я люблю сам Париж, но по моим ощущениям турнир становится хуже с каждым годом. Например, в ситуации с водителями, которые, я не понимаю почему, не говорят на английском. В основном это французы, они не могут даже понять, какой отель я говорю.Пять минут занимает, чтобы сдать ракетку стрингеру. Да, здесь все сделали красиво, но если нет тренера, то это вроде бы и близко, но не близко, приходится ходить туда-сюда.В главном ресторане для игроков, который при центральном корте, работает только одна женщина, которая пробивает заказ. Получаются длинные очереди.Честно говоря, я не совсем поняла игровой костюм Серены Уильямс. Потому что в Хобарте мне из-за правил в таком варианте формы запретили выступать. Я поинтересовалась у WTA по этому поводу, но они мой вопрос прочитали, но пока так и не ответили.Также урезали аккредитацию для игроков, кого они могут с собой пригласить, билеты получить сложно. Я знаю, что это сделали якобы для того, чтобы здесь было меньше народу, но я не вижу, чтобы что-то изменилось, так же многолюдно. Повторюсь, я люблю Париж, но, на мой взгляд, этот турнир уступает всем другим турнирам «Большого Шлема».