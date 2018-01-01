Ролан Гаррос. Парный разряд. Надежда Киченок стартовала с победы, Савчук потерпела поражение

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(42-я с парном рейтинге WTA) и ее напарница австралийка(43), посеянные под 16-м номером, стартовали с победы над(19) из Латвии и(286) из Люксембурга со счетом 3:6, 6:3, 7:5.Поединок продолжался 1 час 58 минут. Киченок и Родионова сделали четыре брейка и упустили три своих подачи. На их счету один эйс и восемь двойных ошибок, а соперницы два раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче.Во втором круге Киченок и Родионова сыграют с белоруской(55) и китаянкой(111), которые за 1 час 33 минуты обыграли украинку(48) и румынку(66) со счетом 6:3, 3:6, 6:1.