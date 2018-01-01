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Ролан Гаррос. Свитолина вышла в третий круг и другие результаты
Ролан Гаррос. Свитолина вышла в третий круг и другие результатыВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин проходят матчи второго круга.

Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка Элина Свитолина (4) стала участницей третьего круга после победы над 20-летней словачкой Викторией Кужмовой, занимающей в рейтинге WTA 87-е место, со счетом 6:3, 6:4.

За 1 час 21 минуту, проведенные на корте, Свитолина взяла четыре подачи Кужмовой и не удержала две своих. Обе теннисистки выполнили по три эйса, при этом Элина совершила две двойные ошибки, а Виктория – восемь. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в 1/8 финала Свитолина сыграет против румынки Михаэлы Бузарнеску (31), которая разгромила шведку Ребекку Петерсон (Q) – 6:1, 6:2.

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд     $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 4) — Виктория Кужмова (Словакия) – 6:3, 6:4
Михаэла Бузарнеску (Румыния, 31) — Ребекка Петерсон (Швеция, Q) – 6:1, 6:2

Каролина Возняцки (Дания, 2) — Георгина Гарсия Перес (Испания, Q) – 6:0, 6:0
Полин Пармантье (Франция, WC) — Ализе Корне (Франция, 32) – 6:7, 6:4, 6:2

Петра Квитова (Чехия, 8) — Лара Арруабаррена (Испания) – 6:0, 6:4
Анетт Контавейт (Эстония, 25) — Александра Дулгеру (Румыния, Q) – 7:5, 6:2

Слоан Стивенс (США, 10) — Магдалена Фрех (Польша, Q) – 6:2, 6:2
Камила Джорджи (Италия) — Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия, Q) – 6:0, 6:3

Мэдисон Кис (США, 13) — Кэролайн Доулхайд (США, Q) – 6:4, 6:1
Наоми Осака (Япония, 21) — Зарина Дияс (Казахстан) – 6:4, 7:5

Юлия Путинцева (Казахстан) — Дженнифер Брэйди (США) – 6:4, 6:3
Ван Цян (Китай) — Петра Мартич (Хорватия) – 6:1, 6:1


Дарья Касаткина (Россия, 14) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:3, 6:3
Мария Саккари (Греция) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 23) – 7:5, 6:3
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