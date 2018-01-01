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Ролан Гаррос. Стаховский обыграл Лопеса и вышел во второй круг и другие результаты
Ролан Гаррос. Стаховский обыграл Лопеса и вышел во второй круг и другие результатыВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

127-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский, пробившийся в основную сетку турнира, как lucky loser, вышел во второй круг соревнований после победы над 33-м номером мирового рейтинга, 36-летним испанцем Фелисиано Лопесом (28) со счетом 6:2, 6:4, 6:2,

Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты. Стаховский реализовал восемь брейк-пойнтов из 15-ти, Лопес – три из одиннадцати. Сергей пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче против семи эйсов и семи двойных ошибок у Фелисиано. Благодаря этой победе Стаховский вышел вперед в их личном противостоянии - 3:2.

За выход в третий круг турнира Стаховский поспорит с немцем Мишей Зверевым, который победил соотечественника Флориана Майера - 6:2, 6:1, 7:6(3)

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд €18,232,000. Одиночный разряд. 128 участников.
Первый круг
Сергей Стаховский (Украина, LL) - Фелисиано Лопес (Испания, 28) —6:2, 6:4, 6:2
Миша Зверев (Германия) — Флориан Майер (Германия) – 6:2, 6:1, 7:6(3)
Джон Иснер (США, 9) — Ноа Рубин (США, WC) – 6:3, 7:6(7), 7:6(7)
Фабио Фоньини (Италия, 18) — Пабло Андухар (Испания, SR) – 6:4, 6:2, 6:1
Стив Джонсон (США) — Адриан Маннарино (Франция, 25) – 7:6(1), 6:2, 6:2
Орасио Себальос (Аргентина) — Юити Сугита (Япония) – 6:4, 6:7(3), 6:4, 6:2
Рубен Бемельманс (Бельгия, LL) — Юки Бхамбри (Индия) – 6:4, 6:4, 6:1
Элиас Имер (Швеция, Q) — Дуди Села (Израиль) – 7:6(3), 6:3, 6:1
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