Ролан Гаррос. Серена Уильямс стартовала с победы и другие результаты

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.36-летняя американка Серена Уильямс (SR), занимающая ныне в рейтинге WTA 451-ю строчку, обыграла 70-ю ракетку мира, 26-летнюю чешкусо счетом 7:6(4), 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. Уильямс выиграла три гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету Серены 13 эйсов и семь двойных ошибок, а Плишкова 15 раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Следующей соперницей Серены Уильямс будет австралийка(17), которая победила россиянку– 6:3, 6:1.Серена Уильямс (США, SR) – Кристина Плишкова (Чехия) — 7:6(4), 6:4Эшли Барти (Австралия, 17) — Наталья Вихлянцева (Россия) - 6:3, 6:1Ирина Бегу (Румыния) — Анна Шмидлова (Словакия) – 6:4, 5:7, 9:7Чжан Шуай (Китай, 27) — Кристина Кучова (Словакия, SR) – 6:0, 7:5Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Изабель Уоллес (Австралия, WC) – 6:0, 6:0Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — Полона Херцог (Словения) – 6:4, 7:6Каролин Гарсия (Франция, 7) — Дуань Инъин (Китай) – 6:0, 6:0Кики Бертенс (Нидерланды, 18) — Арина Соболенко (Беларусь) – 6:2, 6:1Александра Саснович (Беларусь) — Дениса Аллертова (Чехия) – 6:4, 6:3