Ролан Гаррос. Надаль приступил к защите титула с победы

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд €18,232,000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 31-летний испанец(1) одержал победу в трех партиях над 32-летним итальянцем(LL), который занимает в мировом рейтинге 129-ю строчку со счетом 6:4, 6:3, 7:6(9). Отметим, что Болелли пробился в основную сетку соревнований в статусе lucky loser, заменив украинца Александра Долгополова, снявшегося с турнира.Поединок продолжался 2 часа 57 минут. За это время Надаль взял четыре подачи Болелли и не удержал две своих. Соперники выполнили по два эйса? при этом Рафаэль допустил три двойных ошибки, а Симоне – одну. Это была шестая победа испанца в шести встречах с итальянцем.Следующим соперником Надаля будет аргентинец, который был сильнее португальца– 6:2, 6:3, 6:4Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Симоне Болелли (Италия, LL) – 6:4, 6:3, 7:6(9)Гидо Пелья (Аргентина) — Жоау Соуза (Португалия) – 6:2, 6:3, 6:4Кевин Андерсон (ЮАР, 6) — Паоло Лоренци (Италия) – 6:1, 6:2, 6:4Марин Чилич (Хорватия, 3) — Джеймс Дакворт (Австралия, SR) – 6:3, 7:5, 7:6(4)Денис Шаповалов (Канада, 24) — Джон Миллман (Австралия) – 7:5, 6:4, 6:2Пабло Куэвас (Уругвай) — Аляж Бедене (Словения) – 6:4, 6:3, 6:2Максимильян Мартерер (Германия) — Райан Харрисон (США) – 6:1, 6:3, 7:5Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Евгений Донской (Россия) – 6:1, 6:3, 6:0