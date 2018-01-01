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Ролан Гаррос. Надаль приступил к защите титула с победы
Ролан Гаррос. Надаль приступил к защите титула с победыВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 31-летний испанец Рафаэль Надаль (1) одержал победу в трех партиях над 32-летним итальянцем Симоне Болелли (LL), который занимает в мировом рейтинге 129-ю строчку со счетом 6:4, 6:3, 7:6(9). Отметим, что Болелли пробился в основную сетку соревнований в статусе lucky loser, заменив украинца Александра Долгополова, снявшегося с турнира. 

Поединок продолжался 2 часа 57 минут.  За это время Надаль взял четыре подачи Болелли и не удержал две своих. Соперники выполнили по два эйса? при этом Рафаэль допустил три двойных ошибки, а Симоне – одну. Это была шестая победа испанца в шести встречах с итальянцем.

Следующим соперником Надаля будет аргентинец Гидо Пелья, который был сильнее португальца Жоау Соузы – 6:2, 6:3, 6:4

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд €18,232,000. Одиночный разряд. 128 участников.
Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Симоне Болелли (Италия, LL) – 6:4, 6:3, 7:6(9)
Гидо Пелья (Аргентина) — Жоау Соуза (Португалия) – 6:2, 6:3, 6:4
Кевин Андерсон (ЮАР, 6) — Паоло Лоренци (Италия) – 6:1, 6:2, 6:4
Марин Чилич (Хорватия, 3) — Джеймс Дакворт (Австралия, SR) – 6:3, 7:5, 7:6(4)
Денис Шаповалов (Канада, 24) — Джон Миллман (Австралия) – 7:5, 6:4, 6:2
Пабло Куэвас (Уругвай) — Аляж Бедене (Словения) – 6:4, 6:3, 6:2
Максимильян Мартерер (Германия) — Райан Харрисон (США) – 6:1, 6:3, 7:5
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Евгений Донской (Россия) – 6:1, 6:3, 6:0
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