Ролан Гаррос. Мугуруса стартовала с победы над Кузнецовой

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин проходят матчи первого круга.Третья ракетка мира, 24-летняя испанка(3) обыграла 32-летнюю россиянку, занимающую в мировом рейтинге 43-е место, со счетом 7:6(0), 6:2.За 2 часа 5 минут игрового времени Мугуруса реализовала четыре брейк-пойнта из 14-ти, Кузнецова – два из шести. Гарбинье выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки, а Светлана пять раз подала навылет и совершила пять двойных. Теперь в их противостоянии испанка лидирует со счетом 6:1.Во втором круге турнира Мугуруса сыграет против француженки(WC), обыгравшей немку– 6:4, 6:2.Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Светлана Кузнецова (Россия) – 7:6(0), 6:2Фиона Ферро (Франция, WC) — Карина Виттёфт (Германия) – 6:4, 6:2Саманта Стосур (Австралия) — Янина Викмайер (Бельгия, LD) – 6:2, 6:4Бетани Маттек-Сэндс (США, SR) — Юханна Ларссон (Швеция) – 6:4, 6:3