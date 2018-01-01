Дочь Трампа: Почему на «Ролан Гаррос» Серену Уильямс наказали за рождение дочери?

, дочь президента США Дональда Трампа, раскритиковала организаторов Открытого чемпионата Франции по теннису в связи с тем, что они не присвоили сеяный номер американке. Трёхкратная победительница «Ролан Гаррос» пропустила около года из-за рождения дочери. Перед паузой в карьере Уильямс занимала первое место в рейтинге WTA, но сейчас находится на 453-й строчке.«Это просто невероятно! Серена Уильямс – уважаемая спортсменка (лучшая в истории!) и любящая мать. Никого не должны наказывать за рождение ребёнка! WTA необходимо немедленно изменить это правило!» — считает Иванка Трамп.Ранее в аналогичном ключе высказались и многие известные теннисистки, включая россиянку Марию Шарапову и первую ракетку мира румынку Симону Халеп.В первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису Серена Уильямс встретится с чешкой Кристиной Плишковой. Матч состоится 27 мая, в воскресенье.