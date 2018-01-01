Стаховский не пробился в основную сетку Ролан Гаррос

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису проходит квалификация.129-я ракетка мира 32-летний(18) в финальном раунде квалификации потерпел поражение от 119-го номера мирового рейтинга, 24-летнего белоруса(2). Поединок продолжался 2 часа 9 минут и завершился в пользe белоруса со счетом 6:4, 6:7(5), 6:2.За время, проведенное на корте Стаховский сделал два брейка и упустил пять своих подач. Соперники выполнили по семь эйсов, при этом Сергей допустил три двойных ошибки, а Илья – пять.Напомним, украинец Илья Марченко не смог преодолеть барьер первого раунда квалификации, проиграв боливийцу Уго Долиену.