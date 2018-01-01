Страсбург. Надежда Киченок вышла в финал в парном разряде

В Страсбурге (Франция) - на турнире WTA категории International - Internationaux de Strasbourg c призовым фондом $ 250,000 в парном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Украинка(44-я а парном рейтинге WTA) и ее напарница(47) из Австралии, посеянные под третьим номером, одержали победу над(1) из Тайваня и(164) из Таиланда со счетом 6:2, 7:5.За 1 час 23 минуты игрового времени Киченок и Родионова взяли четыре подачи соперниц и не удержали одну свою. На счету обеих пар по одному эйсу, при этом Надежда и Анастасия допустили одну двойную ошибку, а Чан и Кумкхум – две.В финале соперницами Киченок и Родиновой будут либо румынки Михаэла Бузарнеску (61) и Ралука Олару (42), либо британка Анна Смит (46) и швейцарка Ксения Кнолл (67).