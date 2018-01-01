Ролан Гаррос. Калинина выбыла во втором раунде квалификации

Вчера, 17:38 103 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) проходит квалификация.



127-я ракетка мира, 21-летняя украинка Ангелина Калинина, посеянная в квалификации под 18-м номером, проиграла 22-летней чешке Барборе Крейчиковой, занимающаей в мировом рейтинге 141-е место, со счетом 6:3, 3:6, 3:6.



Поединок длился 2 часа. За это время Калинина выиграла три гейма на приеме и проиграла пять на своей подаче. На ее счету один эйс и 13 двойных ошибок, а Крейчикова три раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче.



Немногим ранее выбыла из борьбы и Марта Костюк, В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) проходит квалификация.127-я ракетка мира, 21-летняя украинка, посеянная в квалификации под 18-м номером, проиграла 22-летней чешке, занимающаей в мировом рейтинге 141-е место, со счетом 6:3, 3:6, 3:6.Поединок длился 2 часа. За это время Калинина выиграла три гейма на приеме и проиграла пять на своей подаче. На ее счету один эйс и 13 двойных ошибок, а Крейчикова три раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче.Немногим ранее выбыла из борьбы и Марта Костюк, проиграв во втором раунде итальянке Мартине Тревисан.