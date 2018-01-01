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Ролан Гаррос. Калинина выбыла во втором раунде квалификации
Ролан Гаррос. Калинина выбыла во втором раунде квалификацииВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) проходит квалификация.

127-я ракетка мира, 21-летняя украинка Ангелина Калинина, посеянная в квалификации под 18-м номером,  проиграла 22-летней чешке Барборе Крейчиковой, занимающаей в мировом рейтинге 141-е место, со счетом 6:3, 3:6, 3:6.

Поединок длился 2 часа. За это время Калинина выиграла три гейма на приеме и проиграла пять на своей подаче. На ее счету один эйс и 13 двойных ошибок, а Крейчикова три раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. 

Немногим ранее выбыла из борьбы и Марта Костюк, проигравво втором раунде итальянке Мартине Тревисан.
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