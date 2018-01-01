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Стаховский с трудом пробился в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Стаховский с трудом пробился в финальный раунд квалификации Ролан ГарросВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису проходит квалификация.

129-я ракетка мира 32-летний Сергей Стаховский (18) вышел в финальный раунд квалификации после волевой победы над 216-м номером рейтинга ATP, 26-летним французом Константом Лестьенном со счетом 6:7(7), 7:5, 6:2.

Поединок продолжался 2 часа 25 минут. По ходу встречи теннисисты имели по одиннадцать брейк-пойнтов, из которых Сергей реализовал шесть, а Констант – три. На счету украинца восемь эйсов и три двойные ошибки, у француза – три эйса и семь двойных.

В финальной раунде Стаховский сыграет с победителем Илья Ивашко (Беларусь) - Виктор Галович (Хорватия).

Напомним, украинец Илья Марченко не смог преодолеть барьер первого раунда квалификации, проиграв боливийцу Уго Долиену.
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