Стаховский с трудом пробился в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису проходит квалификация.129-я ракетка мира 32-летний(18) вышел в финальный раунд квалификации после волевой победы над 216-м номером рейтинга ATP, 26-летним французомсо счетом 6:7(7), 7:5, 6:2.Поединок продолжался 2 часа 25 минут. По ходу встречи теннисисты имели по одиннадцать брейк-пойнтов, из которых Сергей реализовал шесть, а Констант – три. На счету украинца восемь эйсов и три двойные ошибки, у француза – три эйса и семь двойных.В финальной раунде Стаховский сыграет с победителем Илья Ивашко (Беларусь) - Виктор Галович (Хорватия).Напомним, украинец Илья Марченко не смог преодолеть барьер первого раунда квалификации, проиграв боливийцу Уго Долиену.