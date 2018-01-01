Калинина стартовала с победы в квалификации «Ролан Гаррос»

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11:53 Саймон Йейтс: Думал, что после 16-го этапа «Джиро» Дюмулен отберет у меня «розовую» майку 194 | Велоспорт