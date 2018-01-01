Страсбург. Надежда Киченок вышла в полуфинал в парном разряде

В Страсбурге (Франция) - на турнире WTA категории International - Internationaux de Strasbourg c призовым фондом $ 250,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинка(44-я а парном рейтинге WTA) и ее напарница(47) из Австралии, посеянные под третьим номером, одержали победу над румынкой(244) и американкой(219) со счетом 6:3, 5:7, 10-7.За 1 час 33 минуты, проведенные на корте, Киченок и Родионова выиграли пять геймов на приеме и проиграли четыре на своей подаче. Обе пары на подаче допустили по четыре двойных ошибки, при этом Надежда и Анастасия два раза подали навылет, а их соперницы – один.В полуфинале Киченок и Родинова сразятся с победительницами в матче Латиша Чан (Тайвань, 1) / Луксика Кумкхум (Таиланд, 164) – Макото Ниномия (Япония, 39) / Яна Сизикова (Россия, 105).