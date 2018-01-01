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Катерина Бондаренко не пробилась во второй круг на турнире в Нюрнберге
Катерина Бондаренко не пробилась во второй круг на турнире в НюрнбергеВ Нюрнберге (Германия) на турнире WTA категории International - N?RNBERGER VERSICHERUNGSCUP 2018 c призовым фондом $ 250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

79-я ракетка мира, 31-летняя украинка Катерина Бондаренко не смогла преодолеть барьер первого круга в лице 26-летней британки Хизер Уотсон, занимающей в рейтинге WTA 86-е место. Поединок продолжался 2 часа 38 минут и завершился в пользу британки со счетом 6:3, 3:6, 7:6(3).

Соперницы взяли по шесть подач друг друга. Катерина выполнила семь эйсов и совершила 13 двойных ошибок, а Хизер десять раз подала навылет при шести двойных ошибках. В их противостоянии украинка остается лидером – 2:1.

Во втором круге соперницей Уотсон будет венгерка Фанни Штолляр (Q), которая разгромила четвертую сеяную китаянку Чжан Шуай – 6:2, 6:2.

Напомним, Катерина Козлова также выбыла из борьбы в первом круге, проиграв Веронике Сепеде-Ройг из Парагвая.

Теннис. WTA International - N?RNBERGER VERSICHERUNGSCUP 2018.Нюрнбног (Германия). Грунт. Призовой фонд $250,000.  Одиночный разряд. 32 участницы
Первый круг
Хизер Уотсон (Великобритания) - Катерина Бондаренко (Украина) — 6:3, 3:6, 7:6(3)
Фанни Штолляр (Венгрия, Q) — Чжан Шуай (Китай, 4) – 6:2, 6:2
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