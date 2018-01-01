Нюрнберг. Катерина Козлова не прошла во второй круг

Теннис. WTA International - N?RNBERGER VERSICHERUNGSCUP 2018.Нюрнбног (Германия). Грунт. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Нюрнберге (Германия) на турнире WTA категории International - N?RNBERGER VERSICHERUNGSCUP 2018 c призовым фондом $ 250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.66-я ракетка мира, 24-летняя украинкапотерпела поражение от 26-летнейиз Парагвая, занимающей в мировом рейтинге 87-е место. Поединок длился 1 час 14 минут и завершился в пользу парагвайки со счетом 6:3, 6:4.Козлова сделала два брейка и упустила четыре своих подачи. Катерина трижды ошиблась на подаче и ни разу не подала навылет, а ее соперница выполнила три эйса при двух двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Во втором круге соперницей Сепеге Ройд будет чешка Катержина Синякова (8), победившая немку Анну Зая - 2:6, 6:6, 6:1.Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) — Катерина Козлова (Украина) – 6:3, 6:4Катержина Синякова (Чехия, 8) — Анна Зая (Германия, Q) – 2:6, 6:6, 6:1