Ролан Гаррос. Стаховский стартовал с победы в квалификации

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19:31 Украинские синхронистки взяли два серебра в третий день венгерского этапа Мировой серии 95 | Синхронное плавание / Главные новости спорта

18:47 Украинские самбисты завоевали 12 медалей во второй и третий день ЧЕ в Греции 96 | Единоборства / Главные новости спорта

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