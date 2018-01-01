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Ролан Гаррос. Стаховский стартовал с победы в квалификации
Ролан Гаррос. Стаховский стартовал с победы в квалификацииВ Париже (Франция) на турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису проходит квалификация.

129-я ракетка мира 32-летний Сергей Стаховский (18) в трех сетах сломил сопротивление 226-го номера рейтинга ATP, 25 летнего белоруса Егора Герасимова со счетом 6:3, 1:6, 7:6(4).

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. По ходу поединка у соперников было по десять брейк-пойнтов, из которых Стаховский реализовал один, а Герасимов – два. Сергей выполнил шесть эйсов и совершил пять двойных ошибок, а его соперник семь раз подал навылет и избежал ошибок на подаче.

Во втором раунде Стаховский сыграет с победителем матча Филип Пеливо (Канада) - Констан Лестьенн (Франция).

Напомним, украинец Илья Марченко не смог преодолеть барьер первого раунда квалификации, проиграв боливийцу Уго Долиену.
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