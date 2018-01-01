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Рейтинг ATP. Надаль вернулся на вершину рейтинга, Долгополов остался 54-м, Стаховский поднялся на одну позицию
Рейтинг ATP. Надаль вернулся на вершину рейтинга, Долгополов остался 54-м, Стаховский поднялся на одну позициюАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 21 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который сохранил за собой 54-е место.
 
Во второй сотне мировой классификации на один пункт поднялся Сергей Стаховский (139-й).

Илья Марченко в третьей сотне рейтинга по-прежнему на 272-м месте. строчку.

В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Испанец Рафаэль Надаль, после победы на «Мастерсе» в Риме (Италия), вернулся на вершину рейтинга, сместив на вторую строчку швейцарца Роджера Федерера, который пропускает грунтовый сезон.
Хорват Марин Чилич стал четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место болгарина Григора Димитрова. Бельгиец Давид Гоффен поднялся на 9-е место, обойдя американца Джона Иснера, который замкнул десятку сильнейших теннисистов мира. 

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 21.05 2018 г.:
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  8770 очков
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5615
4 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4950
5 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4870
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4540
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) –3635
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3195
9 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020
10 (9). Джон Иснер (США) – 2955

54 (54). Александр Долгополов (Украина) – 950
129 (130). Сергей Стаховский (Украина) – 433
272 (272). Илья Марченко (Украина) – 196

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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