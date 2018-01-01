Рейтинг ATP. Надаль вернулся на вершину рейтинга, Долгополов остался 54-м, Стаховский поднялся на одну позицию

Сегодня, 11:19 223 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 21 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который сохранил за собой 54-е место.



Во второй сотне мировой классификации на один пункт поднялся Сергей Стаховский (139-й).



Илья Марченко в третьей сотне рейтинга по-прежнему на 272-м месте. строчку.



В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Испанец Рафаэль Надаль, после Роджера Федерера, который пропускает грунтовый сезон.

Хорват Марин Чилич стал четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место болгарина Григора Димитрова. Бельгиец Давид Гоффен поднялся на 9-е место, обойдя американца Джона Иснера, который замкнул десятку сильнейших теннисистов мира.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 21.05 2018 г.:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5615

4 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4950

5 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4870

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4540

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) –3635

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3195

9 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020

10 (9). Джон Иснер (США) – 2955

…

54 (54). Александр Долгополов (Украина) – 950

129 (130). Сергей Стаховский (Украина) – 433

272 (272). Илья Марченко (Украина) – 196



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 21 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист -, который сохранил за собой 54-е место.Во второй сотне мировой классификации на один пункт поднялся(139-й).в третьей сотне рейтинга по-прежнему на 272-м месте. строчку.В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Испанецпосле победы на «Мастерсе» в Риме (Италия), вернулся на вершину рейтинга, сместив на вторую строчку швейцарца, который пропускает грунтовый сезон.Хорватстал четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место болгарина. Бельгиецподнялся на 9-е место, обойдя американца, который замкнул десятку сильнейших теннисистов мира.1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 86703 (3). Александр Зверев (Германия) – 56154 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 49505 (4). Григор Димитров (Болгария) – 48706 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 45407 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) –36358 (8). Доминик Тим (Австрия) – 31959 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 302010 (9). Джон Иснер (США) – 295554 (54). Александр Долгополов (Украина) – 950129 (130). Сергей Стаховский (Украина) – 433272 (272). Илья Марченко (Украина) – 196