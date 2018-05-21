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Рейтинг WTA. Свитолина – четвертая, Цуренко потеряла три позиции, Бондаренко на две поднялась
Рейтинг WTA. Свитолина – четвертая, Цуренко потеряла три позиции, Бондаренко на две подняласьЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 21 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина удержала четвертое место, благодаря тому, что сумела защитить свой титул и чемпионские очки на турнире в Риме (Италия). 
Три позиции утратила Леся Цуренко и опустилась на 40-е место. Катерина Козлова осталась 66-й. Две позиции потеряла Катерина Бондаренко (79-я).
 
Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. На восемь позиций поднялась Ангелина Калинина (127) и обошла Марту Костюк, которая потеряв 12 пунктов опустилась на 142-ю строчку. На две позиции поднялась Даяна Ястремская (146).

В ТОП-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Пятой ракеткой мира стала Елена Остапенко из Латвии, сместив на 6-е место чешку Каролину Плишкову.
Лидерство в мировой классификации сохранила румынка Симона Халеп с преимуществом в 335 очков над датчанкой Каролин Возняцки.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 21.05.2018г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7270 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6935
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6010
4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5505
5 (6). Елена Остапенко (Латвия) –5382
6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5335
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 5170
8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4550
9 (9). Винус Уильямс (США) – 4201
10 (10). Слоан Стивенс (США) - 4164
 …
40 (37). Леся Цуренко (Украина) – 1255
66 (66). Катерина Козлова (Украина) – 870
79 (81). Катерина Бондаренко (Украина) –  775
127 (135). Ангелина Калинина (Украина) – 479
142 (130). Марта Костюк (Украина) – 421
146 (148). Даяна Ястремская (Украина) – 414

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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