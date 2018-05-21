Рейтинг WTA. Свитолина – четвертая, Цуренко потеряла три позиции, Бондаренко на две поднялась

Сегодня, 10:58 177 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 21 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина удержала четвертое место, благодаря тому, что

Три позиции утратила Леся Цуренко и опустилась на 40-е место. Катерина Козлова осталась 66-й. Две позиции потеряла Катерина Бондаренко (79-я).



Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. На восемь позиций поднялась Ангелина Калинина (127) и обошла Марту Костюк, которая потеряв 12 пунктов опустилась на 142-ю строчку. На две позиции поднялась Даяна Ястремская (146).



В ТОП-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Пятой ракеткой мира стала Елена Остапенко из Латвии, сместив на 6-е место чешку Каролину Плишкову.

Лидерство в мировой классификации сохранила румынка Симона Халеп с преимуществом в 335 очков над датчанкой Каролин Возняцки.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 21.05.2018г.:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7270 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6935

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6010

4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5505

5 (6). Елена Остапенко (Латвия) –5382

6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5335

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 5170

8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4550

9 (9). Винус Уильямс (США) – 4201

10 (10). Слоан Стивенс (США) - 4164

…

40 (37). Леся Цуренко (Украина) – 1255

66 (66). Катерина Козлова (Украина) – 870

79 (81). Катерина Бондаренко (Украина) – 775

127 (135). Ангелина Калинина (Украина) – 479

142 (130). Марта Костюк (Украина) – 421

146 (148). Даяна Ястремская (Украина) – 414



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 21 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки.удержала четвертое место, благодаря тому, что сумела защитить свой титул и чемпионские очки на турнире в Риме (Италия).Три позиции утратилаи опустилась на 40-е место.осталась 66-й. Две позиции потеряла(79-я).Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. На восемь позиций поднялась(127) и обошла, которая потеряв 12 пунктов опустилась на 142-ю строчку. На две позиции поднялась(146).В ТОП-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Пятой ракеткой мира сталаиз Латвии, сместив на 6-е место чешкуЛидерство в мировой классификации сохранила румынкас преимуществом в 335 очков над датчанкой1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7270 очков2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 69353 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 60104 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 55055 (6). Елена Остапенко (Латвия) –53826 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 53357 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 51708 (8). Петра Квитова (Чехия) - 45509 (9). Винус Уильямс (США) – 420110 (10). Слоан Стивенс (США) - 416440 (37). Леся Цуренко (Украина) – 125566 (66). Катерина Козлова (Украина) – 87079 (81). Катерина Бондаренко (Украина) – 775127 (135). Ангелина Калинина (Украина) – 479142 (130). Марта Костюк (Украина) – 421146 (148). Даяна Ястремская (Украина) – 414