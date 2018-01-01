Рим. Надаль победил Александра Зверева: обзор финального матча (Видео)

Вчера, 21:49 93 | Теннис / Видео

Рафаэль Надаль (1) стал чемпионом турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), одержав в финале победу над немцем Александром Зверевым (2) со счетом



Этот титул стал для Надаля третьим в сезоне и 78-м в карьере.



Испанский теннисист(1) стал чемпионом турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), одержав в финале победу над немцем(2) со счетом 6:1, 1:6, 6:3 Этот титул стал для Надаля третьим в сезоне и 78-м в карьере.