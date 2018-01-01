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Надаль стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв в финале Александра Зверева
Надаль стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв в финале Александра ЗвереваВ Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Вторая ракетка мира, 31-летний испанец Рафаэль Надаль (1) в трех партиях взял верх над третьей ракеткой мира, 21-летним немцем Александром Зверевым (2) со счетом 6:1, 1:6, 6:3.

За 2 час 9 минут, проведенные на корте, Надаль выиграл пять геймов на подаче Зверева и проиграл четыре на своей. Навылет Рафаэль не подавал и допустил одну двойную ошибку, а Александр выполнил два эйса при одной двойной ошибке. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 5:0.

Этот титул стал для Надаля третьим в сезоне и 78-м в карьере и принес ему 1000 рейтинговых очков и €935,385 призовых.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,872,105.  Одиночный разряд. 56 участников
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 2) - 6:1, 1:6, 6:3
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