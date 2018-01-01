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Рим. Победа Свитолиной над Халеп: обзор финального матча (Видео)
Украинская  теннисистка Элина Свитолина (4) стала чемпионкой турнира WTA категории Premier 5 в Риме (Италия), уверенно обыграв в финале первую ракетку мира румынку Симону Халеп (1) со счетом 6:0, 6:4.
Для Свитолиной этот титул стал третьим в сезоне и 12-м в карьере. Элина защитила титул на турнире в Риме.

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