Рим. Победа Свитолиной над Халеп: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 16:17 0 | Теннис / Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) стала чемпионкой турнира WTA категории Premier 5 в Риме (Италия), уверенно обыграв в финале первую ракетку мира румынку Симону Халеп (1) со счетом 6:0, 6:4.

Для Свитолиной этот титул стал третьим в сезоне и 12-м в карьере. Элина защитила титул на турнире в Риме.



