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Рим. Свитолина победила Халеп и отстояла свой титул
Рим. Свитолина победила Халеп и отстояла свой титулВ Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745, в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка Элина Свитолина (4) нанесла поражение первой ракетке мира, 26-летней румынке Симоне Халеп (1) со счетом 6:0, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. Свитолина реализовала четыре брейк-gойнта из девяти и не позволила Халеп заработать ни одного брейк-пойнта. Элина ни разу не подала навылет и допустила одну двойную ошибку, а Симона выполнила два эйса и дважды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 4:2.

Для Свитолиной этот титул стал третьим в сезоне и 12-м в карьере. Элина защитила титул в Риме, а также отстояла свои чемпионские очки и заработала €507,100 призовых.
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