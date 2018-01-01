Рим. Свитолина победила Халеп и отстояла свой титул

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745, в одиночном разряде состоялся финальный матч.Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка(4) нанесла поражение первой ракетке мира, 26-летней румынке(1) со счетом 6:0, 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. Свитолина реализовала четыре брейк-gойнта из девяти и не позволила Халеп заработать ни одного брейк-пойнта. Элина ни разу не подала навылет и допустила одну двойную ошибку, а Симона выполнила два эйса и дважды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 4:2.Для Свитолиной этот титул стал третьим в сезоне и 12-м в карьере. Элина защитила титул в Риме, а также отстояла свои чемпионские очки и заработала €507,100 призовых.