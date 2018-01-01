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Рим. Победа Зверева над Чиличем: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Немецкий теннисист Александр Зверев  (2) стал финалистом турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия) после победы над хорватом Марином Чиличем (4) со счетом 7:6(13), 7:5.

В финале Звереву предстоит защищать свой титул против испанца Рафаэля Надаля (1). Ранее они встречались четыре раза, но пока немцу не удавалось обыграть испанца.

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