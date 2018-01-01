Рим. Победа Зверева над Чиличем: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 07:11 0 | Теннис / Видео

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) стал финалистом турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия) после победы над хорватом Марином Чиличем (4) со счетом 7:6(13), 7:5.



В финале Звереву предстоит защищать свой титул против испанца Рафаэля Надаля (1). Ранее они встречались четыре раза, но пока немцу не удавалось обыграть испанца.



