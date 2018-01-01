Рим. Александр Зверев обыграл Чилича и вышел в финал на Надаля

Сегодня, 07:02 0 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Третья ракетка мира, 21-летний немец Александр Зверев (2) в упорной борьбе одолел пятого номера мирового рейтинга, 29-летнего хорвата Марина Чилича (4) со счетом 7:6(13), 7:5.



Поединок продолжался 2 часа 1 минуту. Зверев взял две подачи Чилича и не удержал одну свою. На счету победителя девять эйсов и одна двойная ошибка, а Чилич на подаче не ошибался и шесть раз подал навылет. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу немецкого теннисиста.



В финале Звереву предстоит защищать свой титул против испанца



Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,872,105. Одиночный разряд. 56 участников

1/2 финала

Александр Зверев (Германия, 2) - Марин Чилич (Хорватия, 4) – 7:6(13), 7:5

В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Третья ракетка мира, 21-летний немец(2) в упорной борьбе одолел пятого номера мирового рейтинга, 29-летнего хорвата(4) со счетом 7:6(13), 7:5.Поединок продолжался 2 часа 1 минуту. Зверев взял две подачи Чилича и не удержал одну свою. На счету победителя девять эйсов и одна двойная ошибка, а Чилич на подаче не ошибался и шесть раз подал навылет. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу немецкого теннисиста.В финале Звереву предстоит защищать свой титул против испанца Рафаэля Надаля (1). Ранее они встречались четыре раза, но пока немцу не удавалось обыграть испанца.Александр Зверев (Германия, 2) - Марин Чилич (Хорватия, 4) – 7:6(13), 7:5