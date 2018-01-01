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Рим. Александр Зверев обыграл Чилича и вышел в финал на Надаля
Рим. Александр Зверев обыграл Чилича и вышел в финал на НадаляВ Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

Третья ракетка мира, 21-летний немец Александр Зверев (2) в упорной борьбе одолел пятого номера мирового рейтинга, 29-летнего хорвата Марина Чилича (4) со счетом 7:6(13), 7:5.

Поединок продолжался 2 часа 1 минуту. Зверев взял две подачи Чилича и не удержал одну свою. На счету победителя девять эйсов и одна двойная ошибка, а Чилич на подаче не ошибался и шесть раз подал навылет. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу немецкого теннисиста.

В финале Звереву предстоит защищать свой титул против испанца Рафаэля Надаля(1). Ранее они встречались четыре раза, но пока немцу не удавалось обыграть испанца.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,872,105.  Одиночный разряд. 56 участников
1/2 финала
Александр Зверев (Германия, 2) - Марин Чилич (Хорватия, 4) – 7:6(13), 7:5
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