Контавейт: Свитолина была слишком сильна

Вчера, 22:10 77 | Теннис

Эстонка Анетт Контавейт, уступившая в полуфинале турнира в Риме украинке Элине Свитолиной со счетом



«В любом случае это была прекрасная неделя для меня. Я заберу с собой только позитивные эмоции из Рима, — цитирует Контавейт официальный сайт WТА. - В полуфинале Элина играла очень хорошо, поэтому победить её было крайне тяжело. У неё был ответ на любую задачу, которую я перед ней ставила. Она здорово смотрелась в розыгрышах и была действительно очень сильна». Эстонка Анетт Контавейт, уступившая в полуфинале турнира в Риме украинке Элине Свитолиной со счетом 4:6, 3:6 , призналась, что довольна своим результатом на этой неделе, несмотря на поражение.«В любом случае это была прекрасная неделя для меня. Я заберу с собой только позитивные эмоции из Рима, — цитирует Контавейт официальный сайт WТА. - В полуфинале Элина играла очень хорошо, поэтому победить её было крайне тяжело. У неё был ответ на любую задачу, которую я перед ней ставила. Она здорово смотрелась в розыгрышах и была действительно очень сильна».